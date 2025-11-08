Tiene programa musical

Dentro de las actividades establecidas para la junta del Club de Cultura Musical se ofreció un interesante programa donde se habló sobre Coro y Orquesta Vivaldi.

En esta ocasión, las encargadas de ofrecer el programa musical fueron Leticia Terán de Robinson, Rosalba Terán de Robinson, Elida Escamilla de Rodríguez, Alma Patricia Rodríguez de Olivares y Astrid García Morales, quienes hablaron sobre la maestra Rocío Guzmán Acosta, directora de la agrupación.

¿Cuál es la trayectoria de Rocío Guzmán Acosta?

Presentaron el tema "Coro y la Orquesta de Cámara Vivaldi", fundado y dirigido por la maestra Rocío Guzmán Acosta, en Guadalajara, Jalisco; quien tiene más de 40 años con dicha institución musical, la cual ha tenido la dicha de ser invitada al Vaticano. La maestra ha sido orientada por Plácido Domingo, quien le ha abierto muchas puertas en el ámbito musical.

¿Qué se destacó en el programa musical?

Un programa muy interesante fue el que se presentó en la junta del Club de Cultura Musical que dirige Rosalía Camacho de Pereda.