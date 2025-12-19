Tienen convivio navideño

Una reunión por demás especial fue la del mes de diciembre del Club Social de Damas de Reynosa, que preside Juanita de La Paz García de Robles.

Puntuales a su cita llegaron las socias vestidas con tonos navideños y dandole realce a la reunión que fue junta y convivio decembrino.

Lety Carrillo de Nava dio lectura al significado y origen de las posadas.

Gladys Guzmán anfitriona acompañada por la directiva, Sanjuana De León, Marina Elizondo y Juanita García.

Un lindo programa navideño presentaron, cantaron las letanías de pedir posada, cargaron a los peregrinos, leyeron sobre el origen de las posadas y lo que representan, sin faltar cantaron villancicos como Noche de Paz, Campana sobre campana, Blanca Navidad y Los peces en el río, un muy bonito programa navideño.

Las anfitrionas fueron Ofelia Zubiaga, Nina de Ibarra, Lety Mejía y Gladys Guzmán.

Cumpleañeras Maruchú Elizondo de Landín y Gloria Quiroga de Pérez con Juanita García, presidenta.

Juanita de Robles y Amanda de Garza, cumpleañera de diciembre.

Las cumpleañeras fueron Amanda García de Garza, Gloria Quiroga de Pérez y Maruchú Elizondo de Landín, quienes recibieron un lindo presente por parte de la presidenta.