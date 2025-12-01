Fátima Bosch no dimitirá al título de Miss Universo

La modelo Fátima Bosch llegó a Nueva York, donde ya ha concedido diferentes entrevistas. En una de ellas, aclaró que, a pesar de lo que se ha dicho en los últimos días, no tiene la intención de renunciar a su título de Miss Universo 2025, pues considera que su esfuerzo a lo largo de toda la contienda lo amerita.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre su coronación?

La coronación de la tabasqueña ha dado mucho de qué hablar debido a las acusaciones que se le imputan a Raúl Rocha Cantú, el presidente de la organización y dueño en un 50 por ciento. Por ello, muchos creen que su triunfo fue posible gracias a un fraude. Toda la polémica que ha generado la situación impulsó la especulación de que Bosch estaría pensando en la posibilidad de renunciar a su título; del mismo modo, se dijo que Rocha Cantú estaría pensando en dejar la organización. Sin embargo, la joven ya ha descartado esa posibilidad.

Con su llegada a Estados Unidos, en una entrevista que concedió a medios locales, Fátima descartó renunciar a su corona, ya que se cree meritoria de ella, como dijo al escuchar la pregunta "¿Ha pasado por tu mente renunciar a la corona y la banda?". "Por supuesto que no, porque yo me merezco esa corona y esta banda".

Detalles sobre la controversia de Raúl Rocha Cantú

La joven abordó los rumores relacionados con la supuesta relación de negocios entre Rocha Cantú y su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien ha trabajado en puestos estratégicos dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex). "La realidad es que se pueden decir muchas cosas, pero repito, verdad sólo hay una". "Yo hice el mismo esfuerzo que todas mis compañeras, hice el mismo compromiso que hicieron todas mis compañeras, pasamos exactamente las mismas pruebas y gané yo, entonces, ¿por qué renunciaría a algo por lo que trabajé?", expresó.

Reacciones de Fátima Bosch ante las críticas en redes sociales

En ese tenor, la joven reconoció experimentar dolor por el rechazo que su coronación ha producido en redes. "Es muy injusto que hagan eso, tengo 35 años, yo nunca había estado en este ambiente, claro que me duele porque atacan a mi familia, me atacan a mí, pero, cuando Dios pone un propósito en tu corazón, va a haber mucha adversidad, y yo no voy a dejar de estar aquí, porque yo estoy, únicamente, en este Universo, por la filantropía, y por las causas sociales", ahondó.