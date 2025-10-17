Escuchan tema sobre accesibilidad universal

Una buena tarde de aprendizaje fue la del jueves 9 de octubre para el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. tuvieron la primera conferencia de Accesibilidad Universal a cargo del Arq. Andrés Urrutia con Éxodo, señas y voces A. C.

La cita fue en su recinto oficial y escucharon el tema sobre Lenguaje incluyente en materia de discapacidad, criterios dalco: mejorando la accesibilidad, teniendo como ponente al Lic. Rubén David Soto Zárate.

En esta ocasión el evento tuvo con gran asistencia por parte de socios e invitados que fueron convocados por el presidente del colegio, el arquitecto Francisco José González Pérez, quien estuvo presente siendo parte de esta interesante charla.