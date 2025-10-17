Escuchan tema sobre accesibilidad universal

Escuchan tema sobre accesibilidad universalEl arquitecto Francisco José González Pérez lidera exitosa conferencia sobre Accesibilidad Universal en Reynosa.
Una buena tarde de aprendizaje fue la del jueves 9 de octubre para el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. tuvieron la primera conferencia de Accesibilidad Universal a cargo del Arq. Andrés Urrutia con Éxodo, señas y voces A. C.
La cita fue en su recinto oficial y escucharon el tema sobre Lenguaje incluyente en materia de discapacidad, criterios dalco: mejorando la accesibilidad, teniendo como ponente al Lic. Rubén David Soto Zárate.
En esta ocasión el evento tuvo con gran asistencia por parte de socios e invitados que fueron convocados por el presidente del colegio, el arquitecto Francisco José González Pérez, quien estuvo presente siendo parte de esta interesante charla.
Al finalizar se dio la dinámica de preguntas y respuestas, disipando sus dudas los presentes.