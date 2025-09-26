Escuchan a cronista de Nuevo León

Tienen importante asamblea el jueves 18 de septiembre del presente año los integrantes de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. realizada en el salón Astorga del hotel Royal Garden, presidida por María del Carmen Martínez Morales.

La Décima Tercera Sesión Ordinaria convocada por la actual presidenta de la SHR contó con un quórum de diez asistentes entre socios e invitados de honor.

Mismos que fueron Jesús Cavazos Reyes, Carlos Emilio Fonseca Landeros, Martín Salinas Rivera y Adolfo Kott Gramlich.

Como invitados especiales asistieron Martín Santamaría Valdéz, Flor Marín Arcos, María Luisa Tavares Saldaña y Gloria María Cano Mancha, además de la presencia del Doctor Antonio Guerrero Aguilar, Cronista de Santa Catarina, Nuevo León.

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación del Doctor Antonio Guerrero Aguilar, Cronista de Santa Catarina, Nuevo León, mismo que dictó una conferencia de carácter histórico denominada “La Güera Rodríguez: La Belleza Insurgente” y “De Iturbide, el Imperio y otras Hierbas”. Mostrando de tal manera la historia real o lo que se cuenta sobre estos personajes de la historia durante el proceso de Independencia del México soberano actual.

Esto, bajo una invitación personal de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C.

Ese mismo día por la mañana el Doctor Antonio Guerrero Aguilar tuvo la oportunidad de impartir la interesante charla ante estudiantes de la UMAN, quienes con mucha atención escucharon al ponente y disiparon sus dudas al finalizar la jornada.