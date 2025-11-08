Llevan música a las escuelas

El Club de Cultura Musical tiene una labor titánica que es llevar arte y cultura musical a los niños, por lo que organizaron hace unas semanas un concierto didáctico en la Esc. Prim. Ignacio Zaragoza en donde la concertista Juliana Pérez Hernández fue la encargada de esta presentación.

¿Qué repertorio se presentó?

Así fue como los alumnos de esta escuela primaria dirigida por la maestra Irma Yolanda Olvera Gómez, disfrutaron de un repertorio del periodo Barroco, de hace aproximadamente 300 años, en el que la música se caracterizaba por tener un sonido elegante, en las que las notas parecían tener una conversación entre sí y escucharon Invención no 3 en Re mayor de Johann Sebastian Bach.

Después se transportaron al periodo Clásico, con una música con toques de alegría y ligereza, con escalas ágiles y llegó Fragmento de la Sonata no 2 en Fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Y le siguió Sonatina no 2 en Sol Mayor de Muzio Clementi, Preludio no 4 en Mi menor de Frederic Chopin y muchas obras más como Danza de los enanos de Edvard Grieg.

¿Qué otros estilos musicales se exploraron?

Juliana Pérez Hernández los transportó a la época impresionista, cuando los músicos empezaron a crear piezas que no solo transmitían emociones, sino que representaban escenarios o imágenes con una pieza como Introducción de Claro de Luna de Claude Debussy.

De ahí pasó a piezas más actuales como la musa de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Crí, el grillito cantor, con un popurrí que incluyó Di por qué, Caminito de la escuela y El Ratón Vaquero. Y algo más contemporáneo, el tema principal de la cinta Interstellar de Hans Zimmer y para cerrar un popurrí de canciones de películas como Intensamente, Más allá, Golden de varios compositores como Michael Giacchino, Barlow & Bear, Ian Eisendrath.