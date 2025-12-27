En esta ocasión no fue una reunión más sino el cierre del año 2025 y el festejo navideño de la Sociedad de Historia de Reynosa A. C. que tuvo lugar el viernes 12 de diciembre en el Anexo al Bar del Royal Garden Hotel.

Encabezada la celebración por María del Carmen Martínez Morales, presidenta actual de la SHR y rodeada de un quórum de 21 asistentes, entre socios e invitados de honor.

Mismos que fueron Rolando Contreras y Navarro, Carlos de Jesús González Hinojosa, Martín Salinas Rivera, Jesús Sifuentes Guerrero, Carlos Emilio Fonseca Landeros, Emilio Sandoval Montalvo, Juan Martín Silva Domínguez, Juan Carlos Gaspar del Toro, Dante Pacheco Bocanegra y Adolfo Kott Gramlich.

Así como David López Urtaza, Reyes Reyes Gaspar, Eréndira Elena Careaga Cisneros, Jesús Cavazos Barrón y Alejandro Castrejón Brito, además de familia de la misma Sociedad como invitados de honor.

En primera instancia y como único orden del día, la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. se vistió de gala en tal ocasión celebrando, honrando y reconociendo a Don Rolando Arturo Contreras y Navarro así como a Don Jesús Cavazos Reyes por sus respectivas trayectorias en el ámbito personal como profesional en la difusión de la historia de la ciudad tanto crónica como gráfica.

De tal modo que ambos fueron homenajeados con un reconocimiento alusivo por dicha trayectoria siendo testigos de la misma su familia, amigos y socios. Don Rolando Contreras y Navarro recibió de manos de Carmen Martínez Morales y Martín Salinas Rivera la placa conmemorativa correspondiente, al igual que don Jesús Cavazos Reyes, de quien en su nombre lo recibió Jesús Cavazos Barrón, su hijo. No sin antes reconocer y felicitar a ambos personajes de la historia de nuestra ciudad y Sociedad.

Sociedad de Historia de Reynosa A. C. e invitados especiales.

Acto continuo, se dio paso a la Tradicional Comida Navideña en donde se departió y celebró con café y vino entre todos los comensales para luego ambientar una velada bohemia donde hubo fiesta, canto y poesía con los artistas y bohemios de la misma Sociedad de Historia donde se cantó al México de antaño y la Italia clásica al igual que el folklore nacional contemporáneo. Despidiendo así el año con abrazos, brindis, parabienes y buena voluntad entre la alegre tropa que festejaba de risa y de contento por la ocasión, esperando y haciendo votos para el año venidero que promete, como Dios manda, ser mejor.

María del Carmen Martínez Morales, presidenta de la Sociedad de Historia.




