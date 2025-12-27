Celebran su posada

Una amena noche navideña fue la que tuvieron los integrantes del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. en su último festejo del 2025, presidida por el arquitecto Francisco José González Pérez.

Reunidos en su recinto oficial poco a poco fueron llegando los socios e invitados acompañados de sus familias para disfrutar la Posada 2025.

Durante la noche se rifaron canastas navideñas donadas por diferentes patrocinadores, así también tuvieron, música y programa musical.

Como invitados especiales estuvieron los niños de la casa hogar Ejército de Salvación los cuales entonaron los villancicos y toda la familia del gremio hizo los coreo junto con los pequeños.

Gracias a una donación por parte de Materiales Cantú, el colegio hizo entrega de un Boiler a la casa hogar.

Para beneplácito de los chiquitines estuvo presente Santa Claus que les hizo regalos y también el Grinch que ambientó la reunión.

Se degustó un rico menú de temporada, celebraron la Navidad y cerraron el año 2025 en franca camaradería.

