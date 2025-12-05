Asisten a Asamblea Nacional

Como parte de sus actividades programadas y tras atender la convocatoria de Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. asistió a la 118 asamblea nacional efectuada en la ciudad de Puebla.

¿Qué temas se abordaron en la asamblea nacional de arquitectos?

Los socios de Reynosa lidereados por su presidente, el arquitecto Francisco José Pérez González, asistieron a tan importante evento que se realizó del 26 al 29 de noviembre, donde fue anfitrión el Colegio de Arquitectos de Puebla A. C. El tema central del encuentro fue el "El Patrimonio Arquitectónico" y reunió a arquitectos de todo el país para dialogar y fortalecer la profesión.

Detalles sobre los nombramientos en la asamblea de Puebla

Se le entregó nombramiento como consejero región IV FCARM ENCONARQ+EA al arquitecto Edgar Jiménez Vega. Y el nombramiento a Mdeuam arquitecta Yuridia González Yáñez como vocal regional de urbanismo de la región IV.

Recorridos arquitectónicos en Puebla durante la asamblea

Durante la estancia en Puebla pudieron disfrutar de importantes recorridos programados por los organizadores, que les sirvió para ver la arquitectura de la ciudad y sus atractivos turísticos.