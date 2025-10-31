Visitan la Casa Hogar

Como ya es parte de sus compromisos adquiridos las integrantes del Club Social de Damas de Reynosa visitaron la Casa Hogar San Vicente de Paul para llevar los alimentos para la merienda.

El club presidido por Juanita de la Paz García de Robles, se dieron a la tarea de llevar una importante aportación para los niños de la casa hogar.

Voluntarias Vicentinas reciben donativo para los niños que asisten.

Las anfitrionas de en esta cesación fueron las integrantes de la directiva, quienes llevaron productos de primera necesidad y de la canasta básica para que les hagan una rica merienda a los peques, estuvieron presentes, Juanita de la Paz García, Hilda García y Sanjuana De León.

Fueron recibidas por las voluntarias vicentinas que agradecieron el apoyo brindado.