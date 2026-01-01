Llevan merienda

Siempre puntualmente, las integrantes del Club Social de Damas de Reynosa, que preside Juanita de la Paz García de Robles, visitaron la Casa Hogar San Vicente de Paul.

¿Qué alimentos donó el Club Social de Damas de Reynosa?

La visita tuvo como principal intención llevar artículos de la canasta básica para el consumo de los niños que ahí se alimentan. En esta ocasión estuvieron presentes Gladys Guzmán de San Martín y Juanita de la Paz García de Robles, así también hicieron su aportación como anfitrionas Ofelia Zubiaga, Nina de Ibarra y Lety Mejía. Les llevaron cereales, galletas, leche, aceite, pastas, entre otras cosas más.

Detalles de la visita a Casa Hogar San Vicente de Paul

Fueron recibidas por las voluntarias vicentinas que agradecieron el apoyo brindado. La próxima junta del Club Social de Damas de Reynosa tendrá lugar el jueves 8 de enero en su lugar y hora de costumbre, se invita a las socias a que agenden el compromiso pactado.