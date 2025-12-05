Llevan merienda

Para dar continuidad con el rol de meriendas que mes con mes llevan las integrantes del Club Social de Damas de Reynosa que preside Juanita de la Paz García de Robles, visitaron la Casa Hogar San Vicente de Paul.

¿Qué alimentos donó el Club Social de Damas de Reynosa?

En esta ocasión las socias Emperatriz Sesma Pineda, Gloria Quiroga de Pérez y Doris Reyes López visitaron la casa hogar para llevarles a los peques alimentos para sus meriendas como cereales, leche y algunas otras cosas más.

Fueron recibidas por las voluntarias vicentinas que agradecieron el apoyo brindado.

Acciones del Club Social de Damas en la comunidad

La próxima junta del Club Social de Damas de Reynosa tendrá lugar el jueves 11 de diciembre en su lugar de costumbre y a la hora de costumbre, se invita a las socias a que agenden el compromiso pactado.