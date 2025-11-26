Ofrecen concierto didáctico

Una mañana muy productiva, con una labor de servicio y de educativa fue la realizada por el Club de Cultura Musical de Reynosa, que preside Rosalía Camacho Pereda, quienes se encargaron de llevar arte y cultura a estudiantes de la primaria José María Pino Suárez por medio de un concierto didáctico por la concertista Juliana Pérez Hernández.

Club de Cultura Musical lleva concierto didáctico a niños de nivel primaria.

REPERTORIO

Un programa de gran interés para los estudiantes donde pudieron escuchar a la joven músico, Juliana Pérez que interpretó ante la comunidad estudiantil obras del período Barroco, como Invención no 3 en Re mayor de Johann Sebastian Bach.

Del período Clásico, Fragmento de la Sonata no 2 en Fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart.

Otro compositor importante, fue Clementi, quien fue considerado uno de los padres del piano, Sonatina no 2 en Sol Mayor (primer movimiento); de Chopin es una de la más emotiva que se encuentra, ya que era la manera en la que expresaba cómo se sentía, Preludio no 4 en Mi menor, Claro de Luna de Claude Debussy entre otras.

La concertista Juliana Pérez Hernández interactuó con los pequeños.

ACTUALES

Grandes obras como las de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Crí el grillito cantor, de quien interpretó un popurrí.

Así también tema principal de Interstellar de Hans Zimmer y para finalizar un popurrí de canciones de película de varios compositores como Michael Giacchino, Barlow & Bear e Ian Eisendrath.