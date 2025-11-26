Escena

Ofrecen concierto didáctico

Club de Cultura Musical de Reynosa presenta a la concertista Juliana Pérez
  • Por: Blanca Castillo
  • 26 / Noviembre / 2025 -
Socias del Club de Cultura Musical de Reynosa en la Escuela Primaria José María Pino Suárez acompañado por el director Jesús Joan Sánchez Cedillo.

Una mañana muy productiva, con una labor de servicio y de educativa fue la realizada por el Club de Cultura Musical de Reynosa, que preside Rosalía Camacho Pereda, quienes se encargaron de llevar arte y cultura a estudiantes de la primaria José María Pino Suárez por medio de un concierto didáctico por la concertista Juliana Pérez Hernández

Club de Cultura Musical lleva concierto didáctico a niños de nivel primaria.

REPERTORIO

Un programa de gran interés para los estudiantes donde pudieron escuchar a la joven músico, Juliana Pérez que interpretó ante la comunidad estudiantil obras del período Barroco, como Invención no 3 en Re mayor de Johann Sebastian Bach.

Del período Clásico, Fragmento de la Sonata no 2 en Fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart.

Otro compositor importante, fue Clementi, quien fue considerado uno de los padres del piano, Sonatina no 2 en Sol Mayor (primer movimiento); de Chopin es una de la más emotiva que se encuentra, ya que era la manera en la que expresaba cómo se sentía, Preludio no 4 en Mi menor, Claro de Luna de Claude Debussy entre otras. 

La concertista Juliana Pérez Hernández interactuó con los pequeños.

ACTUALES 

Grandes obras como las de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri-Crí el grillito cantor, de quien interpretó un popurrí.

Así también tema principal de Interstellar de Hans Zimmer y para finalizar un popurrí de canciones de película de varios compositores como Michael Giacchino, Barlow & Bear e Ian Eisendrath.

