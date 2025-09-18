Hoy tienen ceremonia de la Luz

Un año exitoso es el que concluyó la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa bajo la dirección de Angelina Estrada de Hernández, la tarde de hoy rendirá un detallado informe de actividades efectuadas.

Angelina Estrada de Hernández, hoy rinde informe de actividades.

Con la finalidad de concluir un año más de trabajo y dar inicio a uno nuevo, la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa efectuará la tradicional ceremonia de la Luz, hoy jueves 18 de septiembre, con todos los protocolos que la caracterizan.

Asimismo, Angelina directora saliente agradecerá a las socias por su participación y empeño durante su gestión que estuvo al frente de la Mesa Redonda y recibirá una distinción por su trabajo desempeñado.

Esta tarde se llevará a cabo la ceremonia de la Luz donde se les tomará protesta a la nueva directiva que estará dirigida por Abigail Barbosa junto con su comitiva que trabajarán al frente durante el ciclo 2025-2026.

La cita es hoy en punto de las 15:30 horas en el salón veranda de la Zona Dorada, se les recuerda a las socias e invitadas especiales la cita que tienen este día.