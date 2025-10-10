Ana María comparte amena tarde con amigas

Ana María comparte amena tarde con amigasDurante la celebración, Ana María De León de García disfrutó de un rico pastel mientras sus amigas le cantaban las mañanitas en un ambiente lleno de alegría y camaradería.
Un día muy especial fue el que vivió Ana María De León de García quien fue festejada por un grupo de amigas en amena tarde.
Reunidas en la residencia de la familia Plata Huerta, teniendo de anfitriona a Analilia de Plata, asistieronAna Lilia de Hoyos de Plata, Moñis López de Cavazos, Patricia Pérez de Navarro, Angélica Estrada de Hernández, Esthela Ayala de Deándar, Briselda Ayala de Resendez, Laura Esthela Rodríguez Garza y Karla Guzmán de Martínez quienes con mucho gusto acompañaron a la festejada.
Ana María un rico pastel mientras le cantaron las mañanitas.
