Gran fiesta dancística

Los días 28, 29 y 30 de noviembre se efectuó con gran éxito el XI Festival Nacional de Danzón en Tamaulipas ´Mtra. Rosa Brondo´ en las instalaciones del Parque Cultural Reynosa.

Con el apoyo de El Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, el Municipio de Reynosa y el ITCA Tamaulipas se sumaron para hacer posible este festín dancístico.

¿Qué actividades se realizaron en el festival?

Don Elio Palacios, organizador y fundador del festival y director del Grupo Danzoneros de Reynosa y la licenciada Grecia Jiménez fueron los encargados de dar la bienvenida a este magno evento.

Este encuentro contó con muestra y talleres de danzón, conferencias, gastronomía, exposiciones y mucho más, que disfrutaron por tres días las familias reynosenses.

Detalles sobre los grupos participantes en el festival

En el escenario de Teatro Principal del PCR fue engalanado por Grupo Danzoneros de Corazón del Centro de Seguridad Social, Arte y Cultura de Monclova, Coahuila, El Grupo Danzoneros de la UAT de Reynosa, Danzoneros del Círculo Mercantil, Danzoneros de Reynosa y Danzón para Todos.

Entre la piezas ejecutadas estuvieron Jovita, Lágrimas Negras, Habana Veracruz, Linda Morena, Rosa Brondo, Y Sigue El Danzón, canción del Alma, Hasta Luego y ¿Dónde Estás Corazón?, todas con el acompañamiento magistral de la Orquesta Danzonera Continental de la Ciudad de México.

Impacto del festival en la comunidad reynosense

También subió al escenario talento local como La Orquesta Danzonera Cokeno y La Banda Sinfónica Infantil "Raúl Flores García", ambas dirigidas por el maestro Raúl Flores Valenzuela, así la participación del Dr. Gastón González Vázquez como invitado de honor.

Beatriz Almanza y Fernando Gasca.

Danzonera Continental desde Ciudad de México junto a Elio Palacios organizador del festival.

Danzoneros de Reynosa anfitriones de la fiesta.

La bienvenida estuvo a cargo de la licencias Grecia Jiménez y Elio Palacios.

El Grupo Danzoneros de la UAT de Reynosa Tamaulipas.