Festejan a Moñis

Una tarde muy especial fue la que celebraron un grupo de amigas para festejar el cumpleaños de Moñis López de Cavazos.

Moñis López de Cavazos, feliz con su celebración de cumpleaños.

Reunidas en su lugar de costumbre celebraron esta fecha tan especial, estuvieron presentes Angelina Estrada de Hernández, Martha Alicia Mier de Velazquez, Ana María de León de García, Karla Guzmán de Martínez, Ana Lilia de Hoyos de Plata, Laura Estela Rodríguez Garza y Analilia Huerta de Plata.

Le cantaron las mañanitas, le llevaron lindos detalles y le hicieron pasar un momento grato.

Un momento especial en familia para festejar a la Moñis López de Cavazos.