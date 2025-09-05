Retoman actividades

Muy contentas se reunieron nuevamente las integrantes de la Asociación Amigas con Corazón que preside la Dra. María de Lourdes Altamirano De Fuentes.

La presidenta Dra. María de Lourdes Altamirano, preside junta de septiembre.

Convocadas en su lugar de costumbre realizaron el protocolo habitual donde trataron asuntos internos de interés para las socias.

En esta ocasión al terminar la junta aprovecharon para celebrar la Independencia de México, por lo que las socias asistieron con trajes típicos y colores alusivos a estas festividades.

Las anfitrionas Leticia Mejía de Alvarado, Marytoña Salinas de Carranza y Martha Elva López Flores, se encargaron de ofrecer una tarde muy especial para sus compañeras y que disfrutaran de la amena tarde que con gusto prepararon.

Anfitrionas Marytoña Salinas de Carranza, Martha Elva López Flores y Leticia Mejía de Alvarado las acompaña la presidenta Dra. María de Lourdes Altamirano.

Se festejaron a las cumpleañeras de julio, agosto y septiembre, que fueron Sanjuana De León, Aída de Cantú, Elizabeth de Longoria y Mercedes de Ramírez, quienes recibieron un lindo presente.

Una tarde de gran camaradería fue la que disfrutaron, y festejaron esa fecha tan especial para todos los mexicanos.

Sanjuana De León, Dra. Lourdes Altamirano y Aída de Cantú.