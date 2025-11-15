Le cantan Happy Birthday

Reunidas en un restaurante de especialidad de comida italiana con la finalidad de celebrar la vida de Belinda de Chapa Allen, un grupo de amigas se dio cita para pasar una amena tarde.

Una agradable reunión fue la que disfrutaron entre amigas, la Dra. Rocío Baquedano, Mirna Pacheco Garza, Judith Pacheco de Ochoa, Rosy Núñez de Toache, Silvia C. de Kernz, Rosy M. de Parra, sin faltar su hija Valeria Chapa de Von Rovich y su nieta Antonella Von Rovich, que le hicieron pasar a Belinda una tarde maravillosa.

¿Qué ocurrió en la celebración?

Entre todas le cantaron las mañanitas y brindaron por la festejada, disfrutando de una grata tarde de amigas y festejo. La reunión se convirtió en un momento memorable, donde la amistad y la alegría fueron los protagonistas.