Listas para ¡Fiesta Mexicana!

Después de un tiempo de receso, la Asociación Amigas con Corazón celebra el próximo martes su junta del mes de septiembre, la cual estará presidida por la Dra. Ma. De Lourdes Altamirano De Fuentes y tendrá lugar en en salón Veranda 1.

En esta ocasión tratarán temas de gran interés para la membresía, como el reparto de útiles escolares que en días pasados hicieron los paquetes para entregarlos a pequeños de situaciones vulnerables.

El martes aprovecharán para festejar la Independencia dentro de su junta, las socias asistirán vestidas en trajes típicos para celebrar su ¡Fiesta Mexicana!.

Las anfitrionas son Leticia Mejía de Alvarado, Marytoña Salinas de Carranza y Martha Elva López Flores quienes se encargarán de tener un ambiente muy de fiestas patrias para recibir a sus compañeras.