Recuerdan a los que se nos adelantaron

Ataviadas en trajes de Catrina, con diademas floridas y brillantes, con tules, encajes y sacando el glamour que caracteriza al personaje de Posadas, fue como llegaron las socias del Club de Cultura Musical del Reynosa A. C. a su junta del mes de noviembre, donde recordaron a los que se nos adelantaron, por la cercanía del Día de Muertos.

Dirigida por Rosalía Camacho Pereda y acompañada de su directiva llevaron a cabo su junta con sus informes correspondientes.

El programa fue con el tema "Coro y la Orquesta de Camara Vivaldi", fundado y dirigido por la maestra Rocío Guzmán Acosta, en Guadalajara, Jalisco, quien tiene más de 40 años con dicha institución musical, el cual ha tenido la dicha de ser invitado al Vaticano; la maestra ha sido orientada por Placido Domingo, el cual le ha abierto muchas puertas en el ámbito musical.

En esta ocasión las anfitrionas fueron Leticia Terán de Robinson, Rosalba Terán de Robinson, Elida Escamilla de Rodríguez, Alma Patricia Rodríguez de Olivares y Astrid García Morales, quienes prepararon un bonito programa.

Así también se festejó a las cumpleañeras del mes, siendo Olga Amelia Medina de Carrillo Mata y Miriam García de Villarreal, quienes recibieron un lindo presente, sin faltar la felicitación de sus compañeras.

Degustaron un rico menú y aprovecharon para disfrutar un momento de camaradería, será hasta inicios del mes de diciembre, cuando nuevamente se vuelvan a reunir.