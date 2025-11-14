Escuchan tema sobre derechos humanos

Puntualmente estuvieron presentes las integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A. C. en su junta del mes de noviembre, la cual estuvo presidida por la Dra. Angélica Almanza Treviño.

Reunidas en su lugar de costumbre, escucharon los informes de directiva, sobre actividades realizadas y próximas a efectuarse, entre ellas mencionaron su Becatón 2025 que año con año hace que beneficien a mujeres profesionistas a titularse, el cual se realizará el 25 de noviembre y el cual se encuentra en selección.

C.P. Beatriz Rodríguez Muñoz y Dra. Angélica Almanza Treviño.

Asimismo, durante la sesión, contamos con la grata visita de los jóvenes integrantes de Rotaract Reynosa Tecnológico, quienes presentaron ante nuestras asociadas la carrera 5K "Unidos por sus Pasos", que se realizará el próximo 23 de noviembre del presente año.

Tuvieron de Oradora Huésped de la noche, a Eva Araceli Reyes González, quien compartió una valiosa ponencia sobre los retos que aún enfrentan las mujeres en la actualidad y la evolución de los derechos humanos.

Actual Consejo Directivo de AMPRAC.

Reciben invitación de jóvenes de Rotaract Reynosa Tecnológico, para la carrera 5K "Unidos por sus Pasos".

Se felicitó a la cumpleañera del mes C.P. Beatriz Rodríguez Muñoz, vicepresidenta de AMPRAC, a quien se le expresó un cálido reconocimiento por su compromiso dentro de la asociación.

Finalmente, se tomaron acuerdos importantes para fortalecer la agenda y el plan de trabajo de la organización en los próximos meses.