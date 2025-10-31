Apoyan ejercitándose

El miércoles 29 de octubre se encendió la Energía Rosa en la campaña Unidos en Movimiento contra El Cáncer de Mama, en donde una gran cantidad de personas se sumaron donando una esperanza a quienes atraviesan por esta difícil y terrible enfermedad y llevando bolsas con taparroscas que van directo a la Fundación Cadena de Favores.

Este evento organizado por la licenciada Daniela Guerra, fue un gran éxito, el Gimnasio Multidisciplinario UAT Reynosa en su salón de zumba lució a su máxima capacidad, con asistentes que fueron niñas, adolescentes y adultos que se unieron a esta noble causa

La maestra Brisa Tinoco, ofreció una clase de pilates en las que trabajaron todos con su propio cuerpo, mientras que los instructores Lalo Martínez, Mayra López y Vico Cera pusieron sus mejores pasos a ritmo de zumba, que disfrutaron todos los presentes, fueron dos horas de intensa ejercitación, todo con el fin de apoyar a quienes están en la lucha contra el cáncer.

Con este evento en el que todas y todos lucieron de rosa se da continuidad a la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama con una activación física que fue completamente gratuita.

TU APOYO VALE…

El Gimnasio Multidisciplinario fue sede de estas clases gratuitas con el fin de recolectar taparroscas, ya que estas son recicladas y se venden a empresas para su reutilización, generando así recursos económicos, para poder financiar programas de apoyo a personas con cáncer.