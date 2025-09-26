Emperatriz Sesma rinde informe de actividades

Con una gran satisfacción de haber realizado un importante trabajo al frente del Club Social de Damas de Reynosa, fue como Elvira Emperatriz Emperatriz Sesma rindió su informe de actividades como presidenta 2024-2025.

Reunidas en su lugar de costumbre disfrutaron de una amena reunión donde recordaron las actividades realizadas durante el ciclo anterior, así también varias socias recibieron reconocimientos por años 25, 35 años en el club, entre ellos fue el de 50 años para Irma Galván de Carrillo.

Se agradeció la participación a las socias que tuvieron alguna comisión durante el año que pasó.

Llevando a cabo el protocolo marcado, siguió uno de los momentos de gran importancia que fue la toma de protesta de la nueva directiva encabezada por Juanita de la Paz García de Robles, quien fungirá como presidenta 2025-2026 y quien agradeció la confianza depositada en ella para este cargo, acto seguido se le tomó protesta a la directiva que trabajará junto a ella.