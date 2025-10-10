Escuchan Tango

Una tarde maravillosa fue la vivida el primero lunes del mes en la junta del Club de Cultura Musical de Reynosa, la cual fue dirigida por Rosalía Camacho Pereda, reunidas en su lugar de costumbre.

Dieron inicio con los informes de actividades realizadas, así como los próximos a efectuar, sin faltar informes de tesorería como de las diferentes comisiones que tienen las socias.

Al terminar la junta se dio tiempo a las anfitrionas María Teresa Cantú de Salinas, Orfelinda González de Vázquez, Judith González González, Irma Leticia Carrillo de Nava y Amalia Treviño de Ávila quienes hablaron sobre el tema elegido que fue El Tango interpretando la parte musical estuvo Cache Ensamble Musical.

Se felicitó a las cumpleañeras del mes que fueron Nora Iris Cantú de Valdez, Esthela Ayala de Deándar, Herlinda Puentes Montiel, María Aurora Ramírez de Durán, María Teresa Cantú de Salinas y María Judith González González.