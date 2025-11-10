Tamaulipecos importan sus letras

Desde 2016 el escritor, poeta y promotor cultural Eduardo Villarreal de los Reyes, recientemente reconocido como el primer poeta laureado en Brownsville, Texas, coordina el programa Poesía En Atril, un espacio en el que se combina la literatura y la música, y que se presenta el primer viernes de cada mes en El Café El Hueso de Fraile un recinto ubicado en esa ciudad fronteriza.

En su última edición, el pasado 7 de noviembre la joven escritora Lucia V. Delgado compartió un cuento de su primer libro "Of the River", con el que cautivo a los presentes con sus letras, así mismo el escritor Carlos A. Pérez González conmovió con su poema "Si ya están aquí, yo los quiero" refiriéndose a la población migrante, que en la actualidad viven un calvario en su estadía en los Estados Unidos donde son perseguidos.

Lolis de la Cueva leyó su cuento Servicios.

El anfitrión el escritor, poeta y promotor cultural Eduardo Villarreal de los Reyes.

DICEN PRESENTE

Desde Reynosa, estuvieron presentes Viridiana Leal, Lolis Cueva y Carlos Román alumnos egresados del Taller de Escritura Creativa de la maestra Graciela Ramos Domínguez, quienes siguen avante en el mundo de la literatura. Ellos dieron voz a Ponciano, Juntos, La silla, De crianzas, Laurita Garza y Servicios, textos que forman parte de la Antología En la Margen del Río, que recientemente fue presentado en Reynosa, Tamaulipas con talento puramente tamaulipeco.

Gran poder de convocatoria tuvo La Poesía En Atril, que se presenta el primer viernes de cada mes en El Café El Hueso de Fraile, en Brownsville, Texas.

Esta noche la música y la literatura confluyeron sobre frontera y migración en la margen del río, un festín de letras trasformadas en poesía, cuento y más, acompañados de música, sin duda una dupla que dio como resultado una exquisita velada literaria.

Los artistas tamaulipecos agradecieron al público su atención y al escritor, poeta y promotor cultural Eduardo Villarreal de los Reyes, la invitación para llevar sus cuentos a Brownsville, Texas.

Lucia V. Delgado compartió un cuento de su primer libro "Of the River".

Carlos Román del Taller de Escritura Creativa de la maestra Graciela Ramos Domínguez.

Jorge A. Pérez González conmovió con su poema "Si ya están aquí.

SIEMPRE APOYANDO

