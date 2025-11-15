Apaga las velitas del pastel

Una linda tarde de amigas fue la disfrutaron y aprovecharon para celebra la vida de Briselda Ayala de Reséndez, en esta ocasión se reunieron una amena conviviencia para compartir el pan y la sal.

La cita fue en su restaurante favorito, donde pasaron horas de interesante charla y ameno convivio.

La festejada acompañada de Martha Alicia Mier de Velazquez, Laura Estela Rodríguez de Garza, Ana Ma. de León de García, Patricia Pérez de Navarro, Ana Lilia Huerta de Plata, Moñis López de Cavazos, Angelina Estrada de Hernández y Karla Guzmán de Martínez.

Entre todas le cantaron las mañanitas y brindaron por la festejada, disfrutaron una grata tarde de amigas y festejo.



