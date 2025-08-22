Una celebración de amor; Emotiva boda de Sheila y Erick

El pasado sábado 2 de agosto, en una emotiva y elegante ceremonia, unieron sus vidas Sheila Melissa Flores Animas y Erick René Juárez Flores, rodeados del cariño de sus familias y amigos más cercanos.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en iglesia San Antonio de Padua, donde la pareja selló su amor con votos llenos de significado y esperanza. La novia lució un radiante en su albo atuendo blanco con detalles de pedrería, mientras que el novio portó con elegancia un clásico traje de negro.

Contaron con la presencia de sus padres, por parte de la novia Alejandra Imelda Animas Gamboa y Guadalupe Flores Banda; por parte del novio, Gabriela Flores Hernández y René David Juárez Creo (†), muy contentos vieron como sus hijos unieron sus vidas en matrimonio.

Posteriormente, los invitados se trasladaron al salón de Eventos Chaires, donde disfrutaron de una recepción decorada con con flores en alegres tonalidades. La velada estuvo amenizada con música y un exquisito banquete que deleitó a todos los asistentes.

La noche estuvo llena de momentos memorables: desde el primer baile de los recién casados hasta los emotivos brindis que celebraron el inicio de esta nueva etapa en sus vidas.

Agradecieron a cada uno de sus invitados por compartir con ellos este día tan especial, en el que celebraron no solo su unión, sino también la fuerza del amor que los une.

Con gran entusiasmo, Sheila y Erick inician juntos esta nueva aventura, con la promesa de caminar de la mano hacia un futuro lleno de amor, respeto y felicidad.

Sheila y Erick en su festejo de bodas. 1/ 11

La familia de la novia en un momento especial para Sheila y Erick. 2/ 11

Un rico pastel de bodas tuvieron los novios. 3/ 11

La corte de chambelanes y damas que los acompañaron en su boda a Sheila y Erick. 4/ 11

Familia del novio presente, en el enlace de Sheila y Erick. 5/ 11

Papás de la novia, Alejandra Imelda Animas Gamboa y Guadalupe Flores Banda con los recién casados. 6/ 11

Brindan por el amor de la joven pareja. 7/ 11

Contentos los padres de la novia con la unión de la joven pareja. 8/ 11

Familia Juárez Flores en la boda de Sheila y Erick. 9/ 11

Muy felices en su boda Sheila y Erick . 10/ 11

El novio estuvo acompañado por su familia, quienes los felicitaron por tan importante paso. 11/ 11



