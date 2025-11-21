Anfitriones de primera Bienal

Un evento de gran importancia fue la 1ra Bienal de Arquitectura Tamaulipeca 2025, teniendo como anfitriones al Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C., presidido por el arquitecto Francisco José González Pérez.

El lugar elegido para realizar su Bienal fue el Museo del Ferrocarril, donde llevaron a cabo una importante premiación y reconocieron destacados trabajos de arquitectura.

¿Qué premios se entregaron en la Bienal?

Durante el evento se entregaron medallas, que representan el máximo galardón en la categoría de servicios y equipamiento de la 1ra Bienal de Arquitectura Tamaulipeca 2025. Estos premios reflejan el talento y compromiso de los participantes en el ámbito de la arquitectura.

¿Quiénes asistieron al evento?

Estuvieron presentes los socios de Reynosa, así como los Colegios de Arquitectos de Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, quienes disfrutaron del evento organizado por el colegiado local. Los presentes aprovecharon para visitar el museo y compartir un momento de camaradería entre colegas.

Agradecieron a todos los asistentes que hicieron posible esta primera edición que celebra e impulsa el talento arquitectónico de Tamaulipas.

Arq. María Alejandra Avendaño, presidenta Tampico; Sergio Aguilar Mendez, Vicepresidente región IV; Arq. Erik Vázquez, secretario bienales FCARM; Arq. Francisco González, presidente Reynosa; Arq. Nohemí Alemán, Víctor Cervantes, secretario FCARM en representación del presidente FCARM y Arq. Gabriela Mercedes, presidente Matamoros.

Medala de plata en la 1ra Bienal de Arquitectura Tamaulipeca 2025, Arq. Daniel Holguera Llerena.

Arq. Francisco José González Pérez, presidente del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. Encargado de dar la bienvenida.