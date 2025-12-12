Exitoso Becatón 2025

El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, A.C., llevó a cabo la Segunda Edición del BECATÓN un evento dedicado a impulsar la educación y el desarrollo profesional de mujeres de nuestra comunidad.

Dra. Angélica Almanza, presidenta de AMPRAC.

Las futuras profesionistas que recibieron el apoyo por parte de AMPRAC.

En esta edición, gracias al apoyo de nuestras patrocinadoras y patrocinadores, fue posible otorgar becas a siete mujeres quienes concluyeron sus estudios en las siguientes carreras:

Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad México Americana del Norte; Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Miguel Alemán, Químico Farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Interamericana del Norte, Licenciatura en Comercio Internacional y Licenciatura en Ingeniería Industrial del Instituto Internacional de Estudios Superiores.

Asimismo, Angélica Almanza, presidenta de la asociación agradeció a los patrocinadores la contribución que fortalece el acceso a oportunidades y promueve el crecimiento académico y profesional de las mujeres en Reynosa.

Con gran entusiasmo AMPRAC celebró la formación de siete nuevas profesionistas, reafirmando el compromiso con la educación, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del liderazgo femenino en nuestra comunidad.

Socias, patrocinadores y becadas de AMPRAC en la foto del recuerdo.