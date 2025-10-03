Celebran asamblea ordinaria de septiembre

Celebran asamblea ordinaria de septiembreColegio de Arquitectos de Reynosa entrega reconocimientos a socios por participación en curso
Como parte de las actividades agendas, el mes de septiembre no podía faltar la asamblea mensual del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. efectuada en su recinto oficial y presidida por el arquitecto Francisco José González Pérez.
Ante la presencia de socios, invitados y sociedad de estudiantes se dieron informe de actividades, tesorería y se trataron asuntos importantes.
Presidente acompaña a los cumpleañeros del mes de septiembre.
Fundación Éxodo Señas y Voces, solicita el apoyo del Colegio de Arquitectos.
Asimismo, se hicieron entrega de reconocimientos por participación en el curso Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias en Edificios Comerciales e industriales, por parte de la Cmic Reynosa en representación del Presidente Roberto Avilés, Ing. Mario Pompermayer Ramos, secretario Cmic, la actividad de la Dirección de Superación Profesional estuvo a cargo Arq. Andrés Gonzalez Vallejo.
Diferentes comisiones dan informes de sus avances en los proyectos a realizar.
Cmic Reynosa y Colegio de Arquitectos entregan reconocimiento a socios que realizaron el curso.
Tuvieron también de invitado a la fundación Éxodo Señas y Voces, quien solicitó apoyo del colegio para la donación de bastones blancos en el "Bastotón Éxodo 2025" próximo a efectuarse, lo que se pretende es entregar bastones a personas con discapacidad visual de nuestra región que los necesiten o se les dificulte adquirirlos.
Se aprovechó para festejar a los socios que en el mes de septiembre cumplen años.
Durante la reunión se dio a conocer la agenda que tendrán el mes de octubre, la cual es de gran importancia para los socios.
Para finalizar tuvieron un momento de convivencia.