Asisten a junta de noviembre

Una reunión de importantes consensos fue la asamblea del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C., quienes celebraron su junta el 20 de noviembre, la cual estuvo presidida por el arquitecto Francisco José González Pérez.

Reunidos en su recinto oficina con la presencia de miembros activos, adherentes, a la Sociedad de Estudiantes de Arquitectura e invitados especiales, llevaron a cabo un informe de actividades realizadas, así como rendición de cuentas del área de tesorería, sin faltar los planes para el mes de diciembre.

¿Qué empresas apoyaron la reunión?

Así también estuvieron de invitados importantes empresas como Sika Reynosa, Distribuciones Técnicas de Norte, SEPCO Maquinaria-Andamios y Materiales Cantú, negocios que son de gran apoyo a la arquitectura en la ciudad; la encargada de dar una interesante charla fue la Dra. Acasia Molina Solís.

¿Cómo se celebraron los cumpleaños en la asamblea?

Se felicitó a los cumpleaños del mes, quienes partieron un rico pastel. Para terminar, se ofreció una rica cena para crear un ambiente de camaradería.

Consejo directivo del Colegio de Arquitectos de Reynosa.