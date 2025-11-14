Realizan asamblea ordinaria

Tratando importantes temas para la membresía fue como se llevó a cabo la asamblea ordinaria del Colegio de Arquitectos de Reynosa A.C. que preside el arquitecto Francisco José González Pérez en días pasados.

Tocando temas de gran interés como la organización de la 1ra Bienal de Arquitectura Tamaulipeca 2025, donde Reynosa fue sede de este importante evento.

Gran asistencia a la reunión del Colegio de Arquitectos de Reynosa A.C.

Asimismo tuvieron la entrega de constancias por parte de la Cruz Roja Mexicana por el curso de Primeros Auxilios.

Así también tuvo una charla sobre la importancia de la elección de mobiliario de calidad para las construcciones que ellos realizan por parte de Ofisdeco, y sea la clave para crear un espacio que inspire productividad y refleje la identidad.

Se felicitó a los cumpleañeros del mes siento ellos Marleth Fuente, Leonel Anguiano y Cruz Negrete.

El Colegio de Arquitectos a través de la Sociedad de Estudiantes de Arquitectura, rindieron homenaje a los colegas que se adelantaron en el camino, pero que fueron y seguirán siendo parte fundamental de nuestro gremio y quienes de este modo les agradecieron por su legado.

Reciben constancias por parte de la Cruz Roja.

Festejan al cumpleañero del mes.

Al terminar degustaron una rica rica cena y estrecharon lazos de amistad por parte de los presentes.