Asisten a Asamblea Ordinaria

Importante presencia tuvo el Colegio de Arquitectos de Reynosa en la 3er. Asamblea Ordinaria Regional IV, realizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Convocada por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana A.C., donde estuvo presente el arquitecto Francisco José González Pérez, presidente del Colegio de Arquitectos de Reynosa, quien junto con algunos socios se dieron cita al evento de importancia para la membresía.

La bienvenida al evento fue por parte de el Arq. Marcelo Alejandro Espinosa Martínez, presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, seguido por el Arq. Sergio Israel Aguilar Méndez, vicepresidente de la Región IV., la Arq. María Dolores Pérez Cruz, Represéntate de la JHJ de la Región IV y el Arq. Miguel Sosa Correa, presidente Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana FCARM.

Se presentaron los trabajos por las comisiones de la región IV: Comisión de Arquitectura de Niños Arq. Ana Cristina López Cabrera; Comisión de Accesibilidad Universal, Arq. María Guadalupe Garza López; Informe Comisión CONARC. Consejero Región IV por el Arq. Cert. Edgar Abraham Jiménez Vega, además del nombramiento para el cargo de Vocal Regional de Urbanismo para la Región IV, de la Arq. Yuridia Evelia González Yáñez, todos los antes mencionados del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C.

Durante el evento se hicieron patentes los trabajos de presidentes teniendo como participación los colegios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Durango, Comarca Lagunera, Coahuila Región Sureste, Nuevo León, Piedras Negras, Coahuila, Nuevo Laredo, Noreste de Tamaulipas, sin faltar Reynosa.