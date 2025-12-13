Se llenarán de regalos

Navidad, época de dar mucho amor y tener fe y esperanza, pues la época decembrina es propia para reflexionar y disfrutar en familia, pero también para lucirse con los pinitos de Navidad, así que aquí mostraremos algunos espectaculares árboles de Navidad de nuestra sociedad reynosense.

Tradición y modernidad en la decoración navideña

Los conceptos van desde el tradicional hasta los más modernos pero todos en la espera de que el 25 de diciembre amanezcan llenos de regalos para todos.