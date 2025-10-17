Una reunión muy otoñal

Convocadas por la Dra. María de Lourdes Altamirano De Fuentes, las integrantes de la Asociación Amigas con Corazón se reunieron para celebrar su junta del mes de octubre, teniendo lugar el primer martes del mes como es costumbre en el salón Veranda de la Zona Dorada .

En esta ocasión se dio informe de actividades realizadas por parte de las socias, así también como se compartió una agenda de las próximas a efectuarse en días venideros,

Fungieron como anfitrionas la actual directiva, Mary Alfaro, secretaria; Teres Hernández, tesorera y Lourdes Altamirano presidenta, quien se encargaron de tener un ambiente muy otoñal para la reunión.

En esta ocasión se felicitó a las socias Bonny Elizondo de Serratos y Ofelia Zubiaga de Herrera, quienes cumplen años en este mes, la Dra. Lourdes Altamirano les entregó un presente, así también recibieron las felicitaciones por parte de sus compañeras.