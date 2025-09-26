Reparten útiles escolares

Después de tener un receso en sus actividades las integrantes de la Asociación Amigas con Corazón realizaron la entrega de útiles escolares.

Las socias durante las vacaciones se reunieron para realizar los paquetes escolares que contenían cuaderno, carpeta, lápiz, colores, regla, borrador, resistol, tijeras, plumas y otras cosas más.

Convocadas por la presidenta, Dra. Lourdes Altamirano de Fuentes visitaron las Escuelas Venustiano Carranza turno matutino de la colonia Beaty, Carolina Balboa de Valdez, turno vespertino de la colonia Ampliación Delicias,

Colegio de la Cruz entre otros.