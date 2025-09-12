Trabajan sin descanso

Comprometidas con la comunidad es algo que caracteriza a la Asociación Amigas con Corazón que preside la Dra. María de Lourdes Altamirano De Fuentes, quienes se dieron a la tarea de armar paquetes escolares y entregarlos.

Siempre pensando en la población más vulnerable, se dieron a la encomienda a hacer entrega de útiles escolares a personas de escasos recursos al niño Esteban Galicia Nava de 7 años y Josué Galicia Nava de 9 años, de la colonia Rincón de las Flores.

Así también se hicieron entrega de útiles para el regreso a clases a los niños de CAMEF, donde repartieron 9 paquetes que llevan cuaderno, carpeta, lápiz, colores, regla, borrador, resistol, tijeras, plumas y otras cosas más.

Otra visita fue la realizada por a la Casa del Adulto Mayor en en al celebración del Día de los Abuelos, ahí llevaron 33 paquetes de pañales, 2 paquetes de protectores de cama y 30 paquetes de toallas húmedas, así también despensa en la que incluyeron el arroz, avena, galletas entre otras cosas más.