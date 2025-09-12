Trabajan sin descanso

Trabajan sin descansoNiños y adultos mayores en situación vulnerable reciben apoyo con la entrega de útiles escolares.
Comprometidas con la comunidad es algo que caracteriza a la Asociación Amigas con Corazón que preside la Dra. María de Lourdes Altamirano De Fuentes, quienes se dieron a la tarea de armar paquetes escolares y entregarlos.
Siempre pensando en la población más vulnerable, se dieron a la encomienda a hacer entrega de útiles escolares a personas de escasos recursos al niño Esteban Galicia Nava de 7 años y Josué Galicia Nava de 9 años, de la colonia Rincón de las Flores.
Así también se hicieron entrega de útiles para el regreso a clases a los niños de CAMEF, donde repartieron 9 paquetes que llevan cuaderno, carpeta, lápiz, colores, regla, borrador, resistol, tijeras, plumas y otras cosas más.
Otra visita fue la realizada por a la Casa del Adulto Mayor en en al celebración del Día de los Abuelos, ahí llevaron 33 paquetes de pañales, 2 paquetes de protectores de cama y 30 paquetes de toallas húmedas, así también despensa en la que incluyeron el arroz, avena, galletas entre otras cosas más.
Siguen con la repartición de útiles escolares, los cuales ya tienen vistas las escuelas donde los repartirán y serán de gran beneficio para la población estudiantil.