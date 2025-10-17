Tienen junta de octubre

Un período más de trabajo es el que inició el Club Social de Damas de Reynosa en su tradicional junta del mes de octubre, la cual estuvo presidida por Juanita de La Paz García de Robles.

Convocadas en su lugar de costumbre llegar a puntual hora para ser parte de la asamblea establecida donde se hablaron sobre las actividades programadas para efectuar en próximos días.

Así también se felicitó a las cumpleañeras de septiembre, que fueron Emperatriz Sesma Pineda y Larisa Suhey Garza de Díaz, las de octubre Ofelia Zubiaga de Herrera, Nina Gutiérrez de Ibarra y Lourdes Altamirano De Fuentes, quienes recibieron un presente por parte de la presidenta, así como las felicitaciones y buenos deseos de parte de sus compañeras.