Inician el año con entrega de canastillas

Siempre preocupadas por apoyar a las personas que más lo requieren, las integrantes del Club Social de Damas de Reynosa realizaron diferentes actividades tanto para cerrar el año como para iniciarlo.

Convocadas por Juanita de la Paz García de Robles, visitaron la Casa Hogar San Vicente de Paul donde llevaron piñatas para que los niños las rompieran en su posada y disfrutaran una amena tarde decembrina.

Llevan canastillas Teresita Castilla de Tagle, Juanita de la Paz García de Robles y Sanjuana de León de Dueñas.

Para iniciar el año visitaron el Hospital General donde llevaron canastillas para bebés recién nacidos y que son de gran ayuda a la economía de la familia.

Ellas iniciaron con sus actividades, el día de ayer jueves 8 de enero tuvieron su junta mensual, programando con importantes actividades para iniciar el año con trabajo.

Las anfitrionas mes con mes visitan la casa hogar para llevar merienda y artículos de higiene, que son de gran apoyo para la institución.

Entregan a mamás de recién nacidos donaciones para bebés.