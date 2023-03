Convocan a peculiar muestra

¡CUENTA TU HISTORIA DE DESAMOR!

En esta ocasión, lanza la convocatoria "Estos Corazones Rotos" la cual convoca a todo aquel que tenga una historia de desamor que contar para conformar una exposición con objetos y cartas acompañados de las historias que de forma anónima, si así lo desean, nos compartan.

SERÁ CATÁRTICO

La catarsis es la "Liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso."

Y el arte, siempre ha sido un vehículo para purgar emociones que resulten en una renovación.

En este sentido, la exposición "Estos Corazones Rotos" invita a quien quiera participar en ella a realizar procesos de cierre con esas historias de desamor que algunos guardan en algún lugar de sus recuerdos.

Un corazón roto es una metáfora común que hace referencia al dolor emocional o sufrimiento que se siente después de la pérdida de un ser querido y esta exposición les convoca a sacar ese dolor de donde esta y exponerlo a través de los objetos que les recuerden esa relación y una carta que nos cuente la historia de esa relación que les llevo a sentir ese dolor en su corazón.

"NÚCLEO AMBULANTE"

Estos objetos y cartas que la gente decida compartiros de forma anónima o no, según lo deseen formarán parte de esta exposición que se abrirá al público en algunos lugares no convencionales dentro del programa "Núcleo Ambulante" el cual estará llevando programas artísticos y culturales a espacios no convencionales y así trabajar en el programa de formación de públicos de Núcleo, que tiene la intensión de que el arte llegue a todas y todos los que de forma común no asisten a espacios culturales.

HASTA EL 22 DE ABRIL

Tienes hasta el 22 de abril para enviar tus propuestas y la exposición se llevará a cabo el día 6 de mayo

Envío de propuestas o para resolver dudas escribe al correo

nucleoespacio@gmail.com

y sigan el Facebook de Núcleo Espacio para que se enteren de más detalles de esta exposición y puedan ver el resto de actividades que se realizan.

BASES DE PARTICIPACIÓN