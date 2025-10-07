Cancela gira por problemas de visado

Cat Stevens, quien también se conoce como Yusuf, ha pospuesto la etapa norteamericana de su gira musical y literaria debido a problemas de visa no especificados, anunció el cantante en las redes sociales el lunes.

El miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll tenía previsto realizar una gira en apoyo de su libro de memorias "Cat on the Road to Findout", que se publicará en Estados Unidos el 7 de octubre y estuvo disponible en el Reino Unido a principios de este mes. El lanzamiento del libro no se verá afectado, escribió Stevens, señalando que "¡los libros no necesitan visas!".

Stevens es el último de una serie de músicos y atletas internacionales afectados por problemas de visa, ya que las tarifas han aumentado en el último año y los tiempos de procesamiento se han ralentizado.