Cancela gira por problemas de visado

Cancela gira por problemas de visadoCat Stevens es el último de una serie de músicos y atletas internacionales afectados por problemas de visa, debido al aumento de tarifas y ralentización en los tiempos de procesamiento
Cat Stevens, quien también se conoce como Yusuf, ha pospuesto la etapa norteamericana de su gira musical y literaria debido a problemas de visa no especificados, anunció el cantante en las redes sociales el lunes.
El miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll tenía previsto realizar una gira en apoyo de su libro de memorias "Cat on the Road to Findout", que se publicará en Estados Unidos el 7 de octubre y estuvo disponible en el Reino Unido a principios de este mes. El lanzamiento del libro no se verá afectado, escribió Stevens, señalando que "¡los libros no necesitan visas!".
Stevens es el último de una serie de músicos y atletas internacionales afectados por problemas de visa, ya que las tarifas han aumentado en el último año y los tiempos de procesamiento se han ralentizado.
El artista británico escribió que su equipo esperó meses para la aprobación de las visas, pero "en este punto, la logística de producción necesaria para mi espectáculo no puede organizarse a tiempo".