La misteriosa mujer que aparece en "Eterna Navidad: La Hermandad"

En 1986, con el objetivo de relanzar los clásicos villancicos, se creó una agrupación especial con algunos de los mejores cantantes de la época y quienes lideraban las listas de ventas de discos.

Estaba la aún adolescente Tatiana, quien con "Chicas de hoy" y "El amor no se calla" estaba siendo el estandarte del público femenino joven; el trío Pandora, el cual con su "¿Cómo te va mi amor?" había sido merecedor de cinco Discos de Oro y dos de Platino; Mijares, quien la estaba rompiendo con "Bella" y "Poco a poco" y Yuri, para entonces ya con ocho álbumes grabados de los que habían salido sencillos como "Maldita primavera", "Yo te amo, te amo" y "Yo te pido amor".

También estaba Daniela Romo, quien con "Pobre secretaria" y "Celos" era estrella de la radio; la experimentada Dennise de Kalafe; Arianna, nombrada Reina del Festival en Viña del Mar; Hernaldo Zúñiga, compositor nicaragüense y Oscar Athié, cantante de "Fotografía" y "Tengo que empezar a amarme un poco más".

¿Qué artistas formaron parte de La Hermandad en 1986?

La grabación del álbum, con temas como "Jingle bells", "Blanca Navidad" y "Los peces en el río", se realizó durante el último trimestre de 1986 y salió a la venta el 1 de diciembre de ese año, alcanzando grandes ventas luego de darse a conocer el sencillo "Ven a cantar", contando con la participación de todos.

El video oficial, disponible en varios canales de youtube, algunos con más de 10 millones de reproducciones, mostraba a todos cantando en un contexto navideño, con un gran árbol, "cubos" de hielo y "nieve".

Pero abajo del árbol destaca la presencia de una chica que poco conocen, que también aparece en la fotografía oficial del álbum y que, para aumentar la confusión, no aparece con un tema interpretado. ¿De quién se trata?

Primero hay que ubicar que los 80 fue una década pródiga de talento mexicano que, gracias al programa semanal "Siempre en domingo" con Raúl Velasco, era potenciado. Aquél que apareciera en sus pantallas, regularmente, era convertido en estrella. Pero también si no agradaba, era casi condenado al olvido. Ahí debutó Mijares y se separó Pandora; ahí Luis Miguel sembró sus primeros años y llegó Menudo.

La radio en su banda AM, de amplitud modulada, contribuía con estaciones como Radio Variedades, Radio Sensación, Estudiantes AM y Radio Cañón, especializadas en música pop en español.

Justo a inicios de 1986, medio año de la Copa del Mundo de Futbol realizada en México, debutó Jazmine, una joven que rápidamente se encumbró en la fama con su álbum "Amar así" y su sencillo "Mi horóscopo".

Jazmine se había quitado el apellido Athié para evitar comparaciones con su hermano Oscar y funcionó, porque también sonaron las canciones "Palabras promesas" y "Acapulco". Aún hoy dichas canciones se encuentran en youtube y varios comentarios la recuerdan como una joven talentosa que de pronto fue dejando el ambiente al igual que su hermano.

Detalles sobre el álbum de villancicos de La Hermandad

Ella es la persona incluida en "La Hermandad" y su participación quedó enmarcada en el videoclip y la foto conocida desde hace 39 años, aunque, como ya dijimos, no tuvo una canción específica para ella.

Fue una chica que también tuvo un paso actoral vía la telenovela "El cristal empañado" de Pepe Rendón y protagonizada por Leticia Perdigón, Manuel Landeta y Diana Golden.

Ahora se desconoce su actividad principal.

El legado de Jazmine y su participación en La Hermandad

Una olvidada, pero el olvido, aunque hay versiones que señalan se trató de cosas de derechos, fue el de Arianna y su versión de "El niño del tambor".

En la primera edición del álbum no aparece la canción, sino sólo nueve temas interpretados por los demás miembros de "La Hermandad". Fue hasta la segunda edición del disco que ya fue agregado el tema que fue único por 16 años, hasta que se decidió sacar un nuevo CD con siete tracks más, incluyendo la misma canción, pero en la voz de Raphael.

Esos siete agregados no son cantados por los integrantes originales de "La Hermandad", pues corrieron a cargo de, entre otros, Laura Flores ("Ven a casa"); Angela Carrasco y Franco ("Alma de Navidad") y el grupo Postdata ("Vive el amor, viva la paz").