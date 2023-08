En este mes de agosto Vacaciones Musicales

Ciudad de México

Durante el mes de agosto, los vacacionistas mexicanos que visiten Estados Unidos y países de Europa, como Polonia, Hungría y Reino Unido podrán disfrutar de una variada oferta musical con ritmos tan variados como el pop, rock, indie, reggae, electrónica y hip-hop. Aquí una selección de algunos festivales internacionales.

LOS FESTIVALES, EXPERIENCIAS ÚNICAS.

FESTIVAL ´LOLLAPALOOZA´

Lugar: Grant Park, Chicago

Fechas: 3 al 6 de agosto

Este tradicional festival, creado por Perry Farrell, reunirá a una gran cantidad de estrellas en un cartel muy variado, como Karol G, Billie Eilish, TOMORROW BY TOGETHER, Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers Thirty Seconds to Mars, Diplo y Lana del Rey, entre otros.

POL´AND´ROCK

Czaplinek-Broczyno, Polonia

3 al 5

Este encuentro cultural reúne a lo más representativo del rock indie y alternativo de Europa y Estados Unidos con shows de Biohazard, Bullet for My Valentine, Doctor Victor, Spin Doctors y Steve ´n´ Seagulls.

BOOMTOWN FAIR

The Matterley Estate, Reino Unido 9 al 13

Desde hace quince años hay un fin de semana en el South Downs National Park, cerca de Winchester, Hampshire, donde el reggae, el punk, el hip hop y la electrónica colisionan y le dan vida al panorama de entretenimiento regional que este año tendrá a Peaches, Squid y Cypress Hill.

ELVIS WEEK

Memphis, Tennessee

9 al 17

En la semana del 46 aniversario luctuoso del "Rey del Rock and Roll" existe toda una peregrinación alrededor de Graceland, y las festividades que conmemoran la música, el estilo de vida y la imagen que dejó a sus fans incluyen conciertos, tianguis, verbenas y encuentros.

THE SZIGET

Óbudai-Sziget, Hungría

10 al 15

Este encuentro musical y cultural se lleva a cabo al noroeste de Budapest, en una gran isla en el Danubio. Contará con más de mil atracciones, entre ellas los espectáculos de Imagine Dragons, Florence + the Machine, David Guetta, Lorde, Foals y Niall Horan.

CREAMFIELDS

Daresbury, Inglaterra

24 al 27

Tradición y revolución modernista, con distintos exponentes de la electrónica y el dance confluyen en la edición Norte de este tradicional festival con sets de Calvin Harris, Tiësto, Example, Eliza Rose, DJ Snake y Sosa, entre otros.

BURNING MAN

Black Rock, Nevada

27 de agosto al 4 de septiembre

Construida para ser sede del festival, Black Rock City reúne lo mejor del arte, la música y la expresión cultural alternativa que marca tendencia en los Estados Unidos, y que va desde lo disruptivo hasta lo emergente, con instalaciones únicas.