¡Triunfadores!

Bad Bunny y Jhay Cortez, los máximos nominados de la noche, se alzaron con el premio a la canción urbana favorita por "Dákiti", un tema que hizo historia como la primera canción que debutó simultáneamente en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard y en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs.

La ceremonia de los Latin AMAs, transmitida en vivo por Telemundo desde la Michelob ULTRA Arena en el Mandalay Bay de Las Vegas, comenzó con los Black Eyes Peas interpretando una versión bilingüe de su éxito "Where is the Love" (Dónde está el amor) en una demostración de solidaridad con Ucrania. Contó con la participación de la cantante ucraniana NK y más de 25 artistas latinos en el escenario, todos vestidos de blanco.

El primer premio de la noche, a dúo o grupo favorito regional mexicano, fue para Grupo Firme.

Poco después Gloria Trevi interpretó su tema con sabor flamenco "La recaída" acompañada de un grupo de bailaores.

También CNCO, María Becerra, Farruko, Luis Fonsi y Jesse & Joy, además de Boza, Calibre 50, Chiquis, Gerardo Ortiz, Los Ángeles Azules, Nicki Nicole, Ozuna, Prince Royce, Reik, Sofía Reyes y Tiago PZK, entre otros subieron al escenario.

En su séptima edición, la ceremonia era conducida por Rafael Amaya, Jacqueline Bracamontes y Cristián de la Fuente.

Dos cantantes mexicanos serán homenajeados con premios especiales: Lupita D´Alessio con el Premio Leyenda, por sus 50 años de trayectoria, y Christian Nodal con el premio Evolución Extraordinaria, otorgado a un artista joven que logra alcanzar el éxito de manera acelerada. Ambos cantarón en la ceremonia.

En total se entregaron premios en 26 categorías que abarcan la música pop, urbana, tropical y regional mexicana, así como artista favorito crossover, colaboración del año, artista social del año, video favorito, canción viral y gira del año. Los ganadores fueron seleccionados por los fans, que pudieron votar a través de LatinAMAs.com y la cuenta de Twitter @LatinAMAS.

María Becerra Nueva Artista del Año.

Jhay Cortez, premio a la canción urbana favorita.

Lupita D´Alessio recibe Premio Leyenda.

Grupo Firme recibe primer premio de la noche.

Gloria Trevi.

Calibre 50.

CNCO.

BLACK EYED PEAS.

Jesse & Joy.