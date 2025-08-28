Será recordado con concierto sinfónico en CDMX

A seis años de su fallecimiento, José José, “El Príncipe de la Canción”, recibirá un tributo especial con el concierto Amar y Querer, Homenaje a José José, que se llevará a cabo el 30 de septiembre en el Auditorio Nacional.

El espectáculo será producido por Renato Herrera, con la dirección de la Orquesta Sinfónica de México a cargo de Rodrigo Macías y los arreglos de Mario Santos.

“Es un concierto muy completo, donde hay momentos solistas, en conjunto e incluso fragmentos a capella, muy vocal. La sinfónica le da una tonalidad única y las voces elegidas realzan el legado que nos dejó ‘El Príncipe de la Canción’”, explicó Herrera en conferencia de prensa.

Macías destacó que José José no solo fue un cantante con una voz irrepetible, sino un intérprete que transmitía emociones de manera única.

“Su repertorio es tan vasto, tan lleno de vida, que jamás ha pasado de moda ni pasará, porque sus canciones son clásicas y su voz es inigualable”, comentó.

El concierto contará con intérpretes como Debbie Castro, Alfonso Alquicira y Los Miranda (Laura, Cecilia, Verónica y Héctor). También participará Natalia Marroquín, quien no pudo asistir a la presentación ante los medios.

Herrera agradeció el apoyo de Anel Noreña, viuda y heredera de los derechos del nombre de José José, para concretar el homenaje.

“Ella y su familia -José Joel y Marysol- están invitados como huéspedes de honor. No cantarán, pero su presencia será fundamental, porque forman parte del universo de José José”, señaló.