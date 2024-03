El reto es bueno, no me da miedo: Víctor García

"Ahora buscamos entrar en un nuevo lenguaje, nuevas temáticas, cercano a toda esta nueva ola del regional, pero que no distorsione mi nicho. El reto es bueno, no me da miedo".

Ciudad de México.- Desde que comenzó su carrera musical, el exintegrante de la primera generación de "La academia", el tamaulipeco Víctor García, se inclinó por el género del regional mexicano. A más de 20 años de que ganó el segundo lugar en dicho reality show, el nacido en Ciudad Madero ha decidido probar con otra variante del regional que actualmente está en tendencia: los corridos tumbados.

"Ahora buscamos entrar en un nuevo lenguaje, nuevas temáticas, cercano a toda esta nueva ola del regional, pero que no distorsione mi nicho. El reto es bueno, no me da miedo", asegura.

La decisión de influenciarse de las nuevas figuras que hoy dominan la escena musical internacional, como Peso Pluma, surge a partir de lo que ellos han logrado, según cuenta García, pero también sabe que su edad lo distingue de esas nuevas propuestas.

"Veo generaciones tratando de exponerse, de imponerse, yo también fui joven aventurero, pero el tiempo da contexto de lo que quieres, algo más sólido, lo que busco hacer es carrera. No sé si ellos van a seguir haciendo lo mismo toda su vida, cuando uno es joven se avienta, pero después ya quién sabe".

Víctor piensa explotar esta faceta al llegar a un nuevo sello discográfico, M4 Récords, que estará respaldado por Sony Music, en cuanto a infraestructura se refiere. Con esta nueva etapa llega también un equipo joven que ha nutrido al cantante.

"En esta nueva faceta encuentro plenitud, tengo un estado anímico favorable, hay una conexión en armonía entre lo que pienso, quiero y hago, este equipo confía en mí y por eso me siento en plenitud, soy mi prioridad, siempre he buscado estar al frente, y esta oportunidad es parte de ello", indica.





NUEVOS HORIZONTES MUSICALES; QUIERE MOSTRAR SU PROPIO POTENCIAL

Pese a arriesgarse buscando nuevos horizontes musicales, basándose en el éxito que han tenido los jóvenes en el regional, Víctor García tiene la prioridad de mostrar su propio potencial.

"Daría seguimiento a lo que siempre he hecho, hablar en mis canciones de cosas fuertes, pero sin tocar temas delicados. Mi objetivo es transmitir un estado anímico favorable en la música, eso para mí es un referente. El público ya me ubica en algo, hay cosas que no me siento identificado, seguiré buscando mi propio mercado", agrega.

Entre los primeros planes que tiene con su nueva disquera está reversionar sus éxitos, como "Mi funeral" e "Invisible": "Es mi momento de exponer toda mi capacidad y no la voy a desaprovechar".