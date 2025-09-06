Regresa a México

The Weeknd regresará a México en 2026 con dos conciertos en la Ciudad de México, sin paradas en Guadalajara ni Monterrey, ciudades que sí visitó en su gira anterior.

El artista canadiense, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, anunció la extensión del After Hours Til Dawn Stadium Tour, que contempla presentaciones el 20 y 21 de abril en el Estadio GNP Seguros.

NUEVA ETAPA

La nueva etapa del recorrido también incluye fechas en Brasil, Europa y el Reino Unido. En los conciertos de América Latina participará como invitada la cantante brasileña Anitta, mientras que en Europa y Reino Unido se unirá Playboi Carti.

En 2023, el artista había visitado México con cuatro conciertos: dos en la Ciudad de México, otro en Monterrey y uno más en Guadalajara. En esta última ciudad, se presentó en el Estadio Akron a finales de octubre, con una asistencia de 60 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales de Ocesa.

SU TRILOGÍA

El After Hours Til Dawn Stadium Tour está basado en la trilogía de discos After Hours (2020), Dawn FM (2022) y Hurry Up Tomorrow (2025). El repertorio combina estos trabajos con sencillos que han encabezado listas internacionales, entre ellos "Blinding Lights" y "Save Your Tears".

Desde su lanzamiento en 2022, la gira ha pasado por Norteamérica, Europa, Sudamérica y Australia. En Toronto, Tesfaye alcanzó un récord de seis presentaciones en el Rogers Centre, mientras que en Los Ángeles fijó la mayor cantidad de shows de un solista masculino en el SoFi Stadium.

LA VENTA DE BOLETOS

Los boletos para los conciertos de The Weeknd en México estarán disponibles en la Gran Venta HSBC los días 8 y 9 de septiembre, y posteriormente en taquillas y a través de Ticketmaster.