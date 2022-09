Pierde la voz

EXPLICA SUS MOTIVOS

Esta situación fue confirmada por The Weeknd quien decidió dar la cara al público de Los Ángeles, Estados Unidos, para explicarles los motivos por los que cancelaría el concierto.

"No puedo dar el concierto que daría ahora. Siéntanse seguros de que recibirán su dinero de vuelta, y que ofreceré otro show pronto.

"Tengo que irme, estoy realmente apenado por esto pero quería que ustedes lo supieran. Lo siento mucho, los amo y les agradezco mucho", explicó el cantante frente a la multitud.

El discurso de The Weeknd fue compartido en video en redes sociales por los fans que asistieron al SoFi Stadium. Durante la grabación, se escucha a la multitud mostrando su apoyo al cantante de "Save Your Tears".

Luego de que los músicos de The Weeknd terminaran de tocar la canción, Abel Makkonen Tesfaye (su nombre real) salió al escenario, pero no para continuar con el concierto, sino para hablar con sus seguidores de lo que estaba sucediendo: "Me está matando. No puedo darte el concierto que quiero darte", dijo mientras trataba de contener las lágrimas.

TRISTE POR DESGARRE

Asimismo, el cantante fue captado con un semblante triste derivado de un supuesto desgarre en las cuerdas vocales que tuvo durante su interpretación de "Can´t Feel My Face".

El artista se fue del recinto para descansar, posteriormente posteó un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la noticia y reafirmar que buscará dar otro concierto en el inmueble.

Luego de hablar con sus fans, estos no hicieron más que alzar un fuerte aplauso para el artista por expresar lo que verdaderamente estaba ocurriendo, pues el cantante canadiense no sólo se disculpó sino que prometió devolver el dinero a las entradas a todas y todos, así como se comprometió a reagendar las entradas para su gira, que también llegará a otros países como México, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Medio Oriente.

"Se me fue la voz durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se fue (la voz) y se me rompió el corazón. Mis más sinceras disculpas para mis fans. Les prometo que tendremos una nueva fecha"

