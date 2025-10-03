The Life of a Showgirl: memes del nuevo disco de Taylor Swift

Este viernes la cantante y compositora estadounidense, Taylor Swift, lanzó su duodécimo álbum de estudio "The Life of a Showgirl".

Actualmente es difícil que Swift -quien por años ha impresionado una y otra vez a la industria musical y se ha posicionado como una figura importante y todo un fenómeno en la cultura pop- haga algo sin llamar la atención del público, por lo que el lanzamiento de este álbum no es la excepción.

A tan solo horas de su lanzamiento, "The Life of a Showgirl" ya ha recibido críticas mixtas por parte de especialistas musicales. Por un lado, se encuentran las opiniones que elogian esta nueva producción de la cantante y la describen como "upbeat, alegre y serena"; mientras que otros lo consideraron "aburrido y decepcionante", especialmente en contraste con la promoción exuberante y masiva que se le hizo al álbum.

Los mejores memes tras el lanzamiento de "The Life of a Showgirl"

A través de redes sociales millones de fans por todo el mundo han compartido sus reacciones a las nuevas canciones de la cantante estadounidense, dejando una ola de memes que está conquistando todas las plataformas digitales.

Los swifties convirtieron el clásico meme de la escena de Friends que se usa cada que un artista lanza un álbum.

Algunos usuarios publicaron esta petición para los swifties que se dedican a analizar minuciosamente las canciones de la artista y explican cada referencia que se hace.

En el término que la propia cantante adoptó para sus álbumes, los fans celebraron el inicio de una nueva era.

Muchos usuarios recurrieron a postear sobre su genuina reacción de sorpresa con el nuevo álbum.

Las y los swifties no dejaron de festejar el lanzamiento.

Asimismo, otros usuarios hicieron referencias a que la nueva música de la cantante les "dará vida".